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Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина

10:27, 30 июня 2020 47
Алина Загитова Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила о том, что отдала свой голос за поправки в Конституцию, поблагодарив президента России Владимира Путина.

Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу! — написала Загитова на своей странице в Instagram, предварительно ограничив возможность оставлять комментарии под постом.

По её словам, это первое голосование в жизни фигуристки. Она призывает каждого «сделать свой выбор и решить судьбу родной страны».

Ранее NEWS.ru писал, что фанаты олимпийской чемпионки россиянки Алины Загитовой обрушились с критикой на Международный союз конькобежцев (ISU) из-за непопадания спортсменки в число победителей премии ISU Skating Awards.

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