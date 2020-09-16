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Сергей Иванов раскритиковал молодых баскетболистов

15:54, 16 сентября 2020
Сергей Иванов Сергей Иванов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов раскритиковал игру молодых баскетболистов, которые получают огромные зарплаты в своих клубах.

Для российских игроков созданы тепличные условия — сидят на банке, получают гораздо больше денег, чем в Европе, поэтому у нас и нет молодёжи, которая выступала бы на уровне Алексея Шведа и Никиты Курбанова. Никто не ездит в Европу только потому, что не зовут. Звать некого! — сказал Иванов на пресс-конференции, посвящённой старту Единой лиги ВТБ.

Ранее Сергей Иванов раскрыл расходы лиги на проведение чемпионата в сезоне-2020/21, а также назвал бюджеты российских клубов. Самым состоятельным клубом баскетбольной Единой лиги ВТБ отаётся по-прежнему ЦСКА, писал NEWS.ru.

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