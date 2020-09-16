Сергей Иванов раскритиковал молодых баскетболистов

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Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева заявила, что сегодня начинает тренироваться с Этери Тутберидзе. При этом спортсменка поблагодарила своего бывшего канадского тренера за работу, которую они проделали вместе.

Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу. Мы начинаем с Этери Георгиевной сегодня тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат, — отметила девушка в эфире Первого...