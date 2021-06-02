Российские волейболистки разгромно проиграли японкам

https://static.news.ru/photo/d455dc96-c3b1-11eb-8ec2-96000091f725_660.jpg Фото: volleyballworld.com

В шестом туре проходящего в итальянском Римини турнире Лига Наций, в котором принимают участие 16 сильнейших волейбольных сборных, российские волейболистки потерпели разгромное поражение от сборной Японии со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:21).

В первых двух партиях японки превосходили российскую команду в атаке и успешно использовали планерную подачу. Итальянский наставник сборной России Серджо Бузато попытался изменить ход игры с помощью замен и тайм-аутов, однако россиянки продолжили ошибаться и уступили и в третьей партии.

По итогам шести туров сборная России одержала три победы, потерпела три поражения и пока не входит в четвёрку лучших, которая продолжит борьбу за призовые места.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Путин очень интересуется волейболом. Глава государства даёт оценку матчам, которые ему удаётся увидеть, рассказал председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в эфире телеканала «Россия 24».