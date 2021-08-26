Пловчиха Шабалина завоевала золото Паралимпийских игр

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем на проходящих в Токио Паралимпийских играх.

Шабалина первенствовала в классе S14 (спортсмены с нарушениями интеллекта) и показала результат 2.03,71. Серебряную и бронзовую медали завоевали британки Беттани Фест и Джессика-Джейн Эпплейдж. Ранее Шабалина уже выиграла одну золотую медаль, быстрее всех преодолев дистанцию 100 метров баттерфляем.

Для российских паралимпийцев эта золотая награда стала восьмой на Играх в Токио. При этом пять золотых медалей завоевали пловцы.

Как сообщалось ранее, российский паралимпиец Михаил Асташов, работавший курьером в сервисе доставки, чтобы заработать себе на жизнь, в очередной раз побил мировой рекорд во время своего выступления на Паралимпиаде в Токио.