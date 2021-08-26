Экс-курьер из России снова побил мировой рекорд на Паралимпиаде

Российский паралимпиец Михаил Асташов, работавший курьером в сервисе доставки, чтобы заработать себе на жизнь, в очередной раз побил мировой рекорд во время своего выступления на Паралимпиаде в Токио.

Велогонщик преодолел 1000 метров в категории C1 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата всего за одну минуту и 10,450 секунды, тем самым установив мировой рекорд в индивидуальной гонке с раздельным стартом на соответствующей дистанции и завоевав золотую Олимпийскую медаль за этот заезд.

При этом Асташов уже становился рекордсменом в Токио: он обогнал своего соперника, Тристана Чернове, в квалификационном заезде гонки преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Россиянин заработал золотую медаль с рекордным показателем времени в 3 минуты и 35,954 секунды.

Ранее NEWS.ru выпустил материал, в котором рассказал об удивительной истории успеха Михаила Асташова, прошедшего путь от доставщика еды до олимпийского чемпиона.