От курьера до чемпиона Паралимпиады: невероятная судьба Михаила Асташова

Паралимпийские игры — место, где разворачиваются невероятные сюжеты. Героем одной из них стал велогонщик Михаил Асташов. Россиянин завоевал золотую медаль в гонке преследования на 3000 метров с новым мировым рекордом. А ведь на Паралимпиаде в Токио Асташов мог вообще не оказаться! Чтобы отобраться на Игры, парню пришлось утроиться работать курьером в одну из крупнейших компаний по доставке еды. И это только одно из непростых испытаний, которое выпало на судьбу чемпиона. Рассказываем удивительную историю велогонщика Михаила Асташова.

На Игры — своими силами

Зимой 2020 года Интернет взорвал ролик, на котором чемпион России по паратриатлону Михаил Асташов в форме курьера стоит возле стойки общепита в ожидании заказа.

Впоследствии выяснилось, что устроился Асташов в службу доставки еды не просто так — таким образом он пытался заработать на поездку в Токио. Дело в том, что спортсмен не смог попасть в расширенную заявку на Игры. Чтобы в итоге пройти квалификацию, ему нужно было набрать дополнительные очки на других соревнованиях. В этом-то и состояла загвоздка. Поездки на дополнительные состязания стоили денег — их предстояло заработать.

Что касается помощи со стороны местных чиновников, то, по версии Михаила, они ему не помогли. Есть и другая версия. В Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области (там на данный момент проживает спортсмен) заявили, что регион оплачивает Асташову участие в сборах и на соревнованиях, а также все необходимые затраты на подготовку. Чиновники заверили, что лично к ним спортсмен за помощью не обращался, да и вообще Асташов ещё не включён тренерским штабом в претенденты в сборную на Игры.

И пока одни чиновники рассуждали на тему того, включён ли Асташов в сборную или нет, обращался ли он за помощью или нет, другие просто взяли и помогли.

Помощь от неназванного бизнесмена и Шипулина

astashov03/instagram.com

Человеком, который протянул Асташову руку помощи, стал экс-биатлонист, екатеринбуржец и депутат Госдумы Антон Шипулин. Оказывается, Михаил, узнав, что бывший биатлонист проводит приём избирателей в Екатеринбурге, решил нанести ему визит и попутно рассказать о своей проблеме. Асташов обратился по адресу. Вместе с чемпионом мира они нашли способ, как собрать необходимую сумму.

Чтобы отправиться на дополнительные соревнования, Михаилу были нужны 350 тысяч рублей. Я обратился за финансовой помощью к одному известному уральскому бизнесмену. Вся необходимая Михаилу сумма была найдена, — писал Шипулин на своей странице в Instagram.

Вся сумма в итоге была собрана при поддержке неназванного бизнесмена. Поэтому надрываться, работая курьером, Михаилу не пришлось. Да и изначально, как признавался спортсмен, он устраивался на эту работу, чтобы поднять свою самооценку. Ранее многие работодатели отказывали ему из-за проблем со здоровьем. А тут он получил возможность попробовать себя в чём-то новом. Следовательно, деньги в этой истории точно были не на первом месте.

Воссоединение с семьёй

Впрочем, выбитая большими усилиями поездка на Паралимпиаду и золотая медаль на ней — это не единственный счастливый сценарий в жизни Михаила Асташова.

Мальчик, который родился без рук и ног, в возрасте пяти лет был отправлен в приют. Принять такое решение родителей убедили соцработники. Поэтому до 18 лет Миша рос и воспитывался в окружении чужих людей. И только после совершеннолетия он снова воссоединился с семьёй: с мамой, папой и двумя братьями. Сразу после этого он поступил в Восточно-Сибирский институт культуры и попутно стал пробовать себя в разных видах спорта: в бадминтоне, плавании, паратриатлоне и настольном теннисе.

Ну как, пробовать. Вот список его достижений: чемпион России среди юниоров по бадминтону, многократный чемпион и рекордсмен России по плаванию и лёгкой атлетике, серебряный призёр чемпионата мира по паратриатлону.

В преддверии Паралимпиады Асташов сменил профиль. Как мы можем судить по сегодняшнему результату, весьма удачно. Теперь велогонщик Асташов — паралимпийский чемпион и обладатель мирового рекорда.

Пожалуй, более счастливого и радостного финала этой истории тяжело придумать.