«НБА — это шоу, которое позорит баскетбол»

Ассистент главного тренера «Хьюстон Рокетс» с 2016 по 2019 год Ирвинг Роланд во второй части эксклюзивного интервью рассказал NEWS.ru о работе с атакующим защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом, как из дворового баскетболиста стать лучшим в Национальной баскетбольной ассоциации и объяснил, почему Евролига круче НБА и назвал любимую команду европейского чемпионата.

«Коби был великолепным игроком, как Леброн сейчас»

— Не секрет, что Коби Брайант был человеком с очень трудным характером. Каким вы его помните?

— Мне очень повезло работать с Коби. Я был морально слабее до встречи с ним. «Мамба» был «кем-то большим» ещё до того, как стал звездой НБА. Вообще за историю игроков НБА я знаю двух сильнейших баскетболистов: Коби Брайант и Аллен Айверсон («Филадельфия Севенти Сиксерс»). Они оба очень сложные, но невероятно талантливые. Коби был способен понять указание с полуслова, не задавая вопрос. Смотреть, как он учится, было чем-то особенным для меня. Он был лучшим, самым. Именно поэтому так много людей хотят быть на него похожим. Он всегда добивался поставленных целей. Он был прекрасным бизнесменом, у него был правильный склад ума.

— Как он сам относился к своей популярности?

— Он был звездой. Но что Коби, что Леброн отличные ребята, отцы, баскетболисты, у которых нет звезды во лбу.

— Коби многие ненавидели. Откуда такие чувства к человеку, который стремился быть совершенным на паркете?

— Они его ненавидели, потому что его не было в их команде. Он был великолепным игроком, как Леброн сейчас.

— Бывали у вас конфликты с ним?

— Нет. Никогда. Он отличный друг. Люди не понимают, что баскетбол — это не битва, это игра. Они не думают, что за пределами площадки баскетболисты перестают быть соперниками, они становятся приятелями. Да, во время игры ты сделаешь всё, чтобы выиграть, но как только звучит финальный свисток, ты становишься другом, мужем, отцом. Он самый неконфликтный человек за пределами баскетбольной арены, кого я знал. Невероятно добрый и мудрый.

instagram.com/irv_roland

«Я не знаю более идеального человека, чем Коби, несмотря на изнасилование»

— За пределами площадки он почти всегда был с семьей. Можно сказать, что он не был общительным человеком?

— Не думаю. Надо понимать, что игроки проводят большинство времени без своей семьи. Ты всё время должен тренироваться, играть, доказывать. И когда появляется свободная минута вряд ли ты захочешь тусоваться с друзьями. Плюс у него был свой бизнес, которому нужно было уделять время. Да и в Лос-Анджелесе сумасшедший трафик. Если ты поехал в зал, а потом домой, то ты тратишь достаточно много времени на дорогу. Он мог отвезти детей в школу, поехать на тренировку в «Лейкерс», вернуться, потому что надо забрать детей из школы, затем поехать на игру. И остаётся не так много времени, чтобы провести его в кругу семьи. Да, люди совершают ошибки, но он всегда проводил свободное время в путешествиях с семьей. Семья всегда важнее.

— Вокруг него было несколько крупных скандалов, например, его обвинили в изнасиловании 19-летней горничной отеля. Что вы знаете об этом?

— Я не знаю более идеального человека, чем Коби. Каждый может совершать ошибки. Но после каждой ошибки мы выносим уроки. Честно, я не знаю человека лучше. Мне было очень тяжело, когда я видел, что делают журналисты с его именем, потому что они ничего не знали о нем, о тех людях, кого он любит. Почему они не могли не лезть в грязное белье? Для чего это делают люди? Это ужасно.

— То есть вы отрицаете это обвинение?

— Я не могу в это не верить, я только думаю, что каждый может совершить ошибку. И я ошибался в своей жизни. Просто он знаменит, и всё внимание приковано к нему.

«Коби занимался по восемь раз в день»

— Все ваши подопечные стали легендарными игроками. В чем секрет успеха?

— Тренировки. Я думаю, что только когда ты обращаешь внимание на детали, изучаешь их, используешь, если ты много работаешь над собой и своими навыками, только тогда ты сможешь чего-то достичь. Леброн занимается семь дней в неделю, вы не найдете его шатающимся по улице. Вы найдете его в зале. Даже во время карантина он тренируется. Только если ты пашешь, как лошадь, в зале, на площадке, только тогда может вырасти звезда. Многие думают, что пару раз в неделю для тренировок достаточно. Они глупы. Если они думают, что свободное время могут потратить на просмотр фильма, прогулку в парке, тоже глупы.

— То есть только благодаря тренировкам парень из дворового баскетбола может стать лучшим игроком НБА?

— Да. Многие молодые ребята не понимают, что нужно пахать вне работы со своими коллегами. Надо заниматься не два часа, а целыми днями: ещё со школьных лет перед уроками, в перерывах между уроками, после занятий ты идешь домой, выполняешь задания по школе, затем начинаешь играть в баскетбол, включаешь телевизор, смотришь баскетбольные матчи и оттачиваешь технику. Коби занимался днями и ночами напролёт. Он работал всегда: просыпался, завтракал, тренировался, отправлялся на учебу, возвращался, выполнял домашнее задание, тренировался, шёл в зал, возвращался, тренировался. В общей сложности он занимался по восемь раз в день. А не один-два, как думают многие. Чем больше ты работаешь над собой, тем выше шанс пробиться в люди.

— А где взять свободное время?

— В сутках 24 часа: ты спишь 8 часов, остаётся целых 16, из которых ты семь-восемь часов тратишь на школу. Остаётся ещё восемь часов, которые ты можешь посвятить работе на своё будущее, а можешь потратить на игру в плейстейшн или прогулку с девушкой. Но сколько таких же парней, как Леброн, которые женятся на своих девушках сразу после окончания старших классов? Но Севанна (супруга Леброна) понимала, что не является номером один в его жизни и помогла Леброну стать таким же великим баскетболистом, как Коби Брайант. Она понимала, что важна, но баскетбол — смысл жизни. Севанна знала, что, если они встретятся среди недели на несколько часов — это уже будет здорово. Она во всем его поддерживала. А многие этого не понимают.

Коби Брайант instagram.com/kobebryant

«НБА — это шоу, которое позорит баскетбол»

— После победы в чемпионате НБА принято курить сигары. Откуда это пошло?

— Это появилось в 60-е годы. Сигара — это знак победы. Все победители курили сигары. Это абсолютно нормально.

— Каждый игрок мечтает играть в НБА. Существует хотя бы одна лига похожего уровня?

— Я, как тренер, честно признаюсь: я люблю Евролигу больше НБА. Мне нравится работа в команде, я люблю игры по правилам, мне нравится, когда играют вежливо, когда делятся мячом и не позорят баскетбол. НБА — история не об этом. НБА — это шоу, невидимые игроки, зарабатывание денег, увеличение дохода. Вот что такое НБА. Если ты действительно хороший игрок, ты будешь играть в Лиге, а если ты умеешь создавать шоу, то ты станешь настоящей звездой, потому что в этом суть НБА. А баскетбол — это история про командную игру, где вы друг за друга заступаетесь, помогаете, где вы являетесь семьей и помогаете друг другу расти. НБА — не про это. Если в команде есть два качественных игрока, которые будут чувствовать себя увереннее и сильнее остальных, если они могут креативить, то игра будет строиться только вокруг них. Большинство людей, которые смотрят НБА, любят не баскетбол, они любят шоу, которое НБА производит. А Евролига в целом показывает настоящий баскетбол. Но надо признать, что в НБА самое лучшее шоу.

— Сможет когда-нибудь Евролига быть конкурентом НБА?

— Я так не думаю, потому что спорт номер один в Европе — футбол. Да и мы в футболе никогда не одолеем такие команды, которые играют, например, в Испании.

У баскетболистов есть шанс оказаться в США, но они должны понимать, что команды Международной федерации баскетбола (ФИБА) играют по правилам. У нас в НБА нет игроков, которые, как европейцы, так же хорошо играют в командный баскетбол. Если у нас и есть хорошие спортсмены с правильным видением игры, то они просто начинают оценивать других индивидуальных игроков, а как играть в системе они не знают. И если баскетболист из Евролиги приходит в НБА, то он хочет показывать борьбу и быть членом команды, а многие игроки из НБА, оказавшись в Евролиге, могут устроить только индивидуальное шоу.

Javier Rojas/Global Look Press

— Почему Евролига, где играют лучшие команды Европы, такая слабая?

— Она слабее в плане индивидуального мастерства. Это не означает, что отдельные игроки сами по себе слабые. Просто в Евролиге другой принцип работы — это не лучшая школа по выпуску индивидуальных талантов, но это школа про командных спортсменов.

«ЦСКА или „Маккаби“ смогут обыграть команды НБА»

— Есть ли хотя бы одна европейская команда, которая сможет обыграть «Лейкерс», «Оклахому-Сити» или «Хьюстон Рокетс»?

— Я думаю, что любая команда может один раз обыграть. Например, это возможно для ЦСКА или «Маккаби», но только в одной игре. На это, кстати, было бы интересно посмотреть. Вообще, любая команда может проиграть, любой коллектив может выиграть. Но я не верю, что команда Евролиги сможет это делать регулярно.

— Игроки часто меняют команды в Европе. Так не происходит в Америке. Почему?

— Я думаю, это связано исключительно с различиями в контрактах. В Евролиге никто никого не удерживает, там понимают, что незаменимых нет. В НБА, наоборот, стараются удержать звёздных игроков в команде как можно дольше, потому что если клуб потеряет лидера, то руководство может потерять деньги, болельщиков, которые приходят смотреть именно на этого баскетболиста.

«Не хочу думать, что нам всем из-за коронавируса «крышка»

— НБА остановила чемпионат из-за коронавируса. Евролига сделала то же самое. В Москве, например, мэр ограничил посещения мероприятий. Как в Америке протекает волна коронавируса? Есть ли паника?

— Сейчас действительно все следят за коронавирусом. Если вы посмотрите или послушаете СМИ, то увидите, что 24 часа семь дней в неделю транслируют новости про коронавирус. Это факт, из-за которого закрыли чемпионаты по всему миру. То есть рестораны не закрывают, а чемпионаты приостанавливают? То есть мы можем есть, но не можем играть или болеть спортом? Спортсмены остаются дома.

Причём паника очень большая. У атакующего защитника клуба «Юта Джаз» Донована Митчелла обнаружен коронавирус. Теперь он дома играет в видеоигры. Серьёзно? Видеоигры? Я не хочу думать, что это серьёзно и нам всем «крышка». Я уверен, что люди будут в порядке, потому что мы регулярно стараемся вести здоровый образ жизни и заботимся о своём здоровье. Я, например, хочу нормально ходить в магазин и видеть улыбчивых и спокойных людей, как раньше. Но вокруг страшная паника. Люди очень боятся, не понимая, что от коронавируса умирает гораздо меньше людей, чем от любой другой болезни.

Javier Rojas/Global Look Press

— Баскетбол в России не самый популярный вид спорта. Возможна ли к этому виду спорта такая же бешеная любовь, как к хоккею и футболу?

— Я думаю, да. Я вижу, как он растёт. С каждым днём в каждой европейской стране он становится более популярным. И, кстати, перемещения игроков между клубами только улучшат популярность, потому что болельщики начинают следить не только за командой, которую поддерживает, но и за бывшими игроками, то есть за командами соперника.

«Уилл Смит, Эдди Мёрфи, Jay-Z и Drake»

— Блиц. Ваш любимый актёр?

— Уилл Смит. Мне нравится диапазон его работ, он может играть абсолютно разных людей. Это действительно очень талантливо.

— Без какой музыки вы не представляете свою жизнь?

— Без рэпа. Мне очень нравится форма подачи материала Jay-Z и Drake. Эти парни не просто таланты, они открытие XXI века. Их тексты просто бомба.

— Фильм, который должен посмотреть каждый?

— «Поездка в Америку» (Coming to America). В США это просто легендарный фильм. А Эдди Мёрфи, кстати, второй мой любимый актёр, но в комедийных фильмах.

— Какую кухню предпочитаете?

— Вот на этот вопрос не могу однозначно ответить: я люблю и морепродукты, и мясо.

— Лучшая команда НБА?

— Ни одна. Я не думаю о НБА. Мне нравятся игроки больше команд.

— Тогда игроки.

— Крис Пол, Донован Митчелл.

— Тогда, может быть, в Евролиге вы за кем-то следите?

— Мне нравится «Маккаби», потому что там играют многие мои друзья.

— Какой ваш самый большой страх в жизни?

— Не реализовать свой потенциал. Я думаю, что у меня есть отличная возможность научить ребят играть в баскетбол. Я никогда не был профессиональным баскетболистом, но смог стать тренером и учить молодых ребят игре. И для меня это важнее всего. Да и сам я становлюсь лучше от того, что я помогаю в этом им.

— В чем смысл жизни?

— Я счастлив, потому что я долгое время тренирую, у меня есть возможность путешествовать по миру, играть в баскетбол. Если рассуждать, в чём смысл жизни на сегодняшний день, то я должен сделать ещё больше того, что делаю сейчас, вырастить величайших игроков, продолжить открывать для себя страны и города. Я хочу прожить достойную жизнь, поменять жизнь ребятам, которые могут стать звёздами НБА. Я играл в колледже бесплатно. Я сделал много неплохих вещей, которыми горжусь. Я счастлив за то, кто я есть и кем ещё могу стать.