За плечами тренера Ирвинга Роланда — 15 лет работы в командах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» (с 2004 по 2005 год), «Нью-Орлеан Пеликанс» (2005–2010), «Финикс Санс» (2013–2016), «Хьюстон Рокетс» (2016–2019). Его подопечные — звёзды мирового баскетбола, ставшие лидерами в своих клубах, такие как Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»), Трэй Янг («Атланта Хокс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Коби Брайант («Лос-Анджелес Лейкерс»).

Во время своего турне по России (когда ещё пандемия коронавируса не так сильно затронула весь мир. — News.ru) ассистент главного тренера «Хьюстон Рокетс» в первой части эксклюзивного интервью рассказал NEWS.ru о впечатлениях от Москвы и Санкт-Петербурга, похвалил русскую кухню, а также признался, что не испытывает симпатии к действующему президенту США Дональду Трампу.

«Русская кухня — это что-то»

— Это ваша первая поездка в Петербург?

— Да, это вообще моя первая поездка в Россию. Здесь очень красиво, единственное — погода непривычная. Я живу в Лос-Анджелесе, где погода, конечно, тоже может быть разной: и солнечной, и дождливой, иногда выпадает немного снега, но это всё равно не то. В Петербурге очень холодно и ветрено.

— Уже успели погулять по городу?

— Нет, но у меня ещё будет шанс. Я бы походил по магазинам, если честно, потому что мне по душе российские цены (смеётся). Но магазины в моих планах только после архитектуры — она просто космическая.

— В Петербург вы приехали из Москвы...

— Да, Москва — очень крутой город. Мне удалось погулять по Красной площади, по центру, посмотрел на «Москва-Сити». Всё это выглядит очень мило. Многие мои американские друзья говорят, что в Санкт-Петербурге больше исторического, чем в Москве, но в столице больше инновационного. Я надеюсь, что смогу в этом убедиться, хочу походить по музеям.

— Куда посоветуете отправиться путешественникам по России?

— Конечно, по ресторанам. Русская кухня — это что-то (смеётся). Я очень люблю вкусную еду. В США не встретишь настоящего русского борща или пельменей. А «щи», что это вообще такое? Кислая капуста с бульоном (смеётся)?

— Ну, помимо капусты может быть щавель.

— Ща... Что? Всё, я это точно должен попробовать (смеётся).

Разница менталитета между российскими и американскими детьми колоссальна

— Перед нашей встречей я пыталась найти информацию о вас в Google, но её очень мало. Как удалось тренеру великих баскетболистов скрыться от журналистов?

— Я не то чтобы специально скрываюсь, нет, но моя позиция проста: тренеры НБА не должны давать много интервью. Если ты часто где-то появляешься, за тобой начинают больше следить, а наша главная задача — много работать с баскетболистами, а не общаться с журналистами.

— Как в вашу жизнь пришёл баскетбол?

— Когда мне было восемь, я влюбился в эту игру, хотя до этого занимался разными видами спорта: бейсбол, немного футбола. Но когда я открыл баскетбол, понял, что это моя страсть. А ведь в жизни главное — страсть.

— И как вы поняли, что хотите быть тренером, а не просто игроком?

— Я играл в юниорской команде, закончил карьеру в колледже, и так получилось, что начал работать в НБА в «Бостон Селтикс» — я просто влюбился в работу с ребятами. Ты каждый день передаёшь им свои знания, помогаешь преодолевать страхи, помогаешь открывать эту самую страсть. И с каждым днём я получал всё больше удовольствия от работы с командой, когда начал понимать, что с ними бывает очень забавно заниматься.

— Забавно работать?

— Да (смеётся). Я очень люблю то, что делаю, особенно когда это получается делать с юмором. Каждый день я работаю с детьми, которые, кстати, веселее профессионалов. Понятно, что со всеми случаются проблемы во взаимопонимании. Сейчас в России у меня есть возможность передать свои знания российским детям (интервью было записано до пандемии коронавируса в мире. — News.ru). Видна разница менталитетов между российскими и американскими ребятами. Она колоссальна. В России парни более серьёзные, что ли, сосредоточенные. Это очень классно.

— Если бы вам пришлось выбирать между семьёй и баскетболом, чего в вашей жизни не осталось бы?

— Я всегда выберу семью. Мой отец, мать, сестра, племянник — весь мой мир. В то же время я счастлив, что в моей жизни есть возможность не только передавать молодым парням свои знания, но и зарабатывать деньги, чтобы радовать своих близких. Это очень ценно.

«Как наркоман каждый день приходил за очередной "дозой" баскетбола»

Ирвинг Роланд NEWS.ru

— Вы жалеете, что не продолжили играть?

— Нет, не думаю. Когда я играл, я также отдавал всё своё горячее сердце, работал и будучи уставшим, у меня не было свободного времени в колледже. Но я понимал, что однажды могу упустить жизнь, потому что всё своё время я отдавал игре. Я знал, что не был первоклассным игроком, но я как наркоман каждый день приходил за очередной «дозой» баскетбола: смотрел, как работают другие, как делают то или иное действие, и повторял. Я слышал, как мне каждый раз пророчили «последнюю игру», что баскетбол не войдёт в мою жизнь прочно. Я слышал все посылы, которые в итоге определили моё настоящее место. Я не стал профессиональным игроком, но стал тренером, и вроде бы неплохим (смеётся).

— Так вы стали не просто тренером, вы работали и продолжаете работать с легендарными игроками.

— Я просто делаю свою работу, как и они.

Трамп — ненастоящий, неискренний и лживый

— Ко многим звёздам НБА готовы прислушиваться и следовать за ними. СМИ активно транслируют их жизнь. Случается, что политики используют голос спортсменов в личных целях?

— Мохаммед Али, которого я очень уважаю, как-то сказал: «Они [СМИ] используют ваш голос [народа] на платформах, чтобы изменить мышление. Но есть другая сторона медали: политики используют платформу в своих целях, они не переживают за реальность, за изменения в мире, им плевать на других людей, они думают только о себе». И в этих словах есть правда. Меня беспокоит больше не то, кто и чей голос использует, а то, почему действующая власть кричит о лучшей жизни для людей, ничего при этом не делая. Мохаммед Али, как и Флойд Мейвезер, которого я считаю великим боксёром и замечательным человеком, молча помогали людям, не крича об этом на каждом шагу, и таким образом меняли жизни. Или Меган Рапино (американская футболистка. — News.ru), которая поступает точно так же. Неважно, кто ты, мужчина или женщина, если у тебя есть голос, используй его, но только в благих целях.

Посмотрите на этих людей, которые в политике, разве они действительно политичны и демократичны по отношению к окружающим? Наш президент [Дональд Трамп] — ведущий шоу. Он ненастоящий, неискренний и лживый человек, который ничего не делает для народа. Он элементарно неправильно пишет, что подтверждает, что он не самый образованный человек. Да, он великий бизнесмен, но надо понимать, что любой, кто получил высшее образование, должен его использовать. Спортсмены зачастую делают для людей больше, чем политики.

— Есть ли в баскетболе место для политики? В России часто говорят, что спорт находится вне политики.

— Что значит спорт вне политики? Я не согласен с этим. Если вы посмотрите на всё, что происходит в мире, в том числе и на спорт, то вы поймёте, как на самом деле много политики кругом. Политика, к сожалению, суёт свой нос везде и всюду. Сейчас из-за каких-то внешних международных отношений страдают спортсмены во всём мире. К сожалению, так было всегда. И вряд ли ситуация поменяется.

— Так же как вряд ли изменится ситуация с допингом? Какой самый сильный допинг могут употребить игроки НБА?

— Допинга не должно быть в спорте. Ни сильного, ни слабого — никакого. Кроме того, даже несмотря на легализацию марихуаны в некоторых штатах, спортсмены не могут её употреблять. Игроки сдают тесты много раз в год. Если в крови будут обнаружены наркотики, то карьера любого игрока закончится. Никто этого не хочет. Понятно, что от допинга никуда не денешься, и всё равно ряд спортсменов, не только в баскетболе, умудряются обходить правила. Но, если честно, я не знаю, какой самый сильный допинг могут употреблять игроки НБА. Я не сталкивался с этим лично.

«Вы можете быть врагами за пределами площадки, но во время игры вы — единый организм»

Ирвинг Роланд Irving Roland/facebook.com

— Влияет ли личная жизнь игроков на взаимоотношения в команде?

— Я думал о том, насколько отличаются игроки без семьи от тех, у кого за плечами жена и дети, например. Потому что мы все в любом случае проводим большое количество времени вместе: на выездных играх в одном отеле, ресторанах, паркете, в конце концов. И прослеживается сумасшедшая динамика — ты смотришь, как парни прогрессируют, какими сильными они становятся, если это необходимо. Но игроки, у которых есть семьи, эмоционально очень привязаны к дому. И иногда семейные проблемы могут перейти на паркет, они могут запутать игру. Крис Пол, например, прекрасный отец, лидер команды «Оклахома-Сити Тандер», развивается в разных направлениях баскетбола, при этом он остаётся прекрасным отцом, но если внутри семьи какие-то проблемы, это сразу видно. Нет такого, чтобы ребята переносили свои неприятности на команду, но на игре это отражается. Ты не можешь до конца освободить свою голову.

— Когда американская команда осуждает своего товарища за то или иное поведение, меняется настроение в клубе или это всё остаётся за паркетом?

— Нет-нет, вы можете быть врагами за пределами площадки, не общаться на тренировках, но во время игры вы — единый организм.

— Какие вы делаете шаги как тренер, чтобы помочь настроить правильную атмосферу в команде?

— Я путешествую по миру, работаю с детьми и стараюсь научить их общению внутри клуба. Маленькие дети очень своенравны. В структуре НБА я объясняю, что даже если ты очень мал, ты всё равно должен быть понимающим — это поможет перейти на следующий профессиональный уровень. Если вы хотите играть как Леброн Джеймс, Кевин Дюрант или Крис Пол, но пока в чём-то проигрываете, то надо пахать.

Вот российские дети очень воспитанные и скромные. Я говорю им — посмотрите, сколько вокруг вас людей, если вы хотите чего-то добиться, ваши занятия и увлечения должны быть вашей страстью, вы должны любить это всей душой.

«Баскетболистам нужно работать над умственным развитием больше, чем над физикой»

Ирвинг Роланд Irving Roland/facebook.com

— Джеймс Харден, Крис Пол, Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг, Трэй Янг, Донован Митчелл, Леброн Джеймс и Коби Брайант. С кем из них было сложнее работать?

— Кайри Ирвинг — самый сложный человек, которых я встречал, потому что он слишком хорош. Слишком хорош в баскетболе. Это приносит трудности тренеру, потому что он делает много вещей слишком хорошо, и очень сложно создать для него трудности на паркете. Он великолепен.

— Он был лучшим вашим игроком?

— Я не могу назвать лучшего, он просто другой. Я работал со многими классными ребятами и видел, что тот же Леброн, Кевин могут сделать то, что не может Кайри, и наоборот. Но Кайри обладает большим количеством полезных навыков, это так. И это нужнее, чем быть просто сильным. Потому что если у тебя есть умения, ты всех сделаешь на паркете, просто сила тебе не поможет.

— Хорошо, назовите топ игроков НБА, с кем вы работали.

— Коби, Леброн, Кайри, Харден, Крис Пол, например. Они настоящие лидеры, у них нереальный уровень баскетбольного айкью — это отличает их от других игроков. Многим баскетболистам нужно работать над умственным развитием больше, чем над физикой. Другие рассчитывают на свои физические качества, Леброн и Брайант прежде всего думают головой. Джеймс великолепен в какой-то действительно специфичной работе, Джеймс Харден, например, выдающийся атакующий игрок, потому что то, что он вытворяет на площадке, мало кто может повторить. Крис Пол очень умный игрок, он видит различные тактические схемы.

— Я согласна насчёт Хардена. Не видела раньше, чтобы против одного игрока защищались сразу несколько человек. Можно считать, что он совершил революцию в НБА?

— Я думаю, да. Он частенько делает степ-бэк (шаг назад. — News.ru). Вообще, степ-бэк — это такая тема, которая всегда была не слишком надёжной. То есть да, конечно, против этого почти нереально защищаться, но и попадать такие броски с хорошим процентом — сложно. Но Хардену это удалось. Соперникам пришлось придумывать новое. И тут Харден усложнил работу арбитрам. Он так круто передвигается, а соперники от него заслоняются, чтобы не получить штрафные, что часто вводит судей в заблуждение. Харден превосходит в хитрости своих оппонентов, именно поэтому в последнее время он лучший в НБА. То, что не могут другие, делает он. Он очень сильный. Я думаю, мы никогда раньше не видели такого игрока, как он.

— То есть это нормально, что арбитры поменяли своё мышление из-за одного игрока?

— Вполне. Арбитрам очень сложно уследить за всем происходящим. Если кто-то совершил ошибку, ты должен посмотреть повтор, увидеть её и принять решение. Например, если игроки моей команды дают «по морде» соперникам, то надо понять, является это умышленным действием или нет. Джеймс [Харден] часто во время броска цепляет руку опекуна локтем, тем самым зарабатывая фол. Движение быстрое, и если защитник пытается активно мешать дриблингу, то вовремя убрать руку почти нереально. И ответственность лежит на арбитрах. Очень сложно отследить правду. Мы все люди. Из-за этого команды стали советовать игрокам, чтобы те прижимали локти к телу и не расправляли руки, когда против них атакует Харден. Поэтому теперь арбитры работают с ним иначе.