Министр спорта России отреагировал на поведение лыжника Большунова

https://static.news.ru/photo/517e5160-5f05-11eb-86cf-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что ни в его приоритетах комментировать поведение российского лыжника Александра Большунова, который во время гонки на Кубке мира подрезал финского лыжника и не сдержал эмоций.

Ни в моих приоритетах комментировать поведение и поступки. Есть федерация, тренер, сборная команды, они должны дать соответствующую оценку. Я там не был и не знаю всей картины, не знаю, что случилось, видел только в СМИ. Если было нарушение правил спортивного поведения, то тренеры и федерация должны дать справедливую оценку. Некоторые зарубежные СМИ говорили, что с нашей стороны демонстрация отсутствия культуры России. Нельзя огульно давать оценку, — сказал министр журналистам.

Он отметил, что российские спортсмены никогда не допускали нарушения спортивной этики.

Если случаи возникают, надо объективно обсудить с тренером и спортсменом и оценить ситуацию взвешенно, не создавать горячий пиар, — сказал Матыцин.

Как сообщалось, инцидент с участием российского лыжника Александра Большунова во время эстафеты на этапе Кубка мира разберёт полиция. Сотрудники правоохранительных органов финского региона Хяме начали предварительное расследование для оценки действий россиянина.

На финишной прямой Большунов боролся с финским лыжником Йони Мяки. После того, как финн подрезал россиянина, Александр ударил его сзади палкой. А после финиша врезался в Мяки. В связи с этим инцидентом российская команда была дисквалифицирована и лишена бронзовых медалей, писал NEWS.ru.