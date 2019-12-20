https://static.news.ru/photo/15bd709a-2412-11ea-81ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: fil-luge.org

Международная федерация санного спорта (FIL) продолжает подготовку к чемпионату мира 2020 года в Сочи из-за того, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) ещё не вступили в законную силу.

Исполнительный директор FIL Кристоф Швайгер заявил, что организация не собирается изменять планы и продолжает непрерывную подготовку к чемпионату мира, который должен состояться в Сочи с 14 по 16 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба FIL.

Исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также Россия на время отстранения не имеет права проводить на своей территории крупные турниры.

Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, писал NEWS.ru.