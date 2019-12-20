Международная федерация санного спорта (FIL) продолжает подготовку к чемпионату мира 2020 года в Сочи из-за того, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) ещё не вступили в законную силу.
Исполнительный директор FIL Кристоф Швайгер заявил, что организация не собирается изменять планы и продолжает непрерывную подготовку к чемпионату мира, который должен состояться в Сочи с 14 по 16 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба FIL.
Исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также Россия на время отстранения не имеет права проводить на своей территории крупные турниры.
Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, писал NEWS.ru.
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