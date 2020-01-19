Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов объяснил, что помешало ему побороться за награды в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.
У меня сегодня не прошло два габарита, а так в целом была уверенная стрельба, просто чуть-чуть не хватило. Со стрельбой на ноль мог рассчитывать на призовое место, но это биатлон. На дистанции сегодня работал достаточно хорошо, как и во вчерашней эстафете. За день восстановился без проблем, — рассказал Логинов журналистам.
Также спортсмен отметил, что не боится бежать 20-километровую гонку в Поклюке, потому что после этого будет перерыв, который позволит восстановиться к чемпионату мира.
Как сообщал NEWS.ru, французский биатлонист Мартен Фуркад победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
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