Легкоатлета Шустова дисквалифицировали из-за показаний Родченкова

https://static.news.ru/photo/25af4abc-a99d-11ea-943d-fa163e074e61_660.jpg Александр Шустов Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Чемпион Европы 2010 года в прыжках в высоту россиянин Александр Шустов заявил, что решение о его дисквалификации было принято на основании показаний бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Основывается всё на показаниях Родченкова. Хотя во время судебного заседания мои адвокаты спрашивали: «Видели, что он принимает какие-то препараты, как вы утверждаете?» — «Нет, не видел», — цитирует Шустова РИА Новости.

Спортсмен подчеркнул, что против него нет никаких прямых доказательств. В пробах, которые он сдавал, не было выявлено запрещённых препаратов. Шустов подаст апелляцию на решение о дисквалификации.

Ранее стало известно, что Шустов дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года. CAS признал спортсмена в нарушении антидопинговых правил (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода). Дисквалификация Шустова начинается с 5 июня 2020 года, писал NEWS.ru.