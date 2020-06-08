Чемпион Европы по лёгкой атлетике Шустов дисквалифицирован до 2024 года

https://static.news.ru/photo/49c741e8-a998-11ea-a947-fa163e074e61_660.jpg Александр Шустов Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Чемпион Европы 2010 года в прыжках в высоту россиянин Александр Шустов дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года.

CAS признал спортсмена в нарушении антидопинговых правил (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода). Дисквалификация Шустова начинается с 5 июня 2020 года. Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные с 8 июля 2013-го по 7 июля 2017 года, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России на основании решения РУСАДА дисквалифицировала спортсменку Александру Кустову. Летающая лыжница отстранена на 18 месяцев за нарушение пункта 2.4 общероссийских антидопинговых правил, писал NEWS.ru.