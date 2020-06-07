РУСАДА дисквалифицировало лыжницу Кустову на 18 месяцев

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России на основании решения РУСАДА дисквалифицировала спортсменку Александру Кустову.
Летающая лыжница отстранена на 18 месяцев за нарушение пункта 2.4 общероссийских антидопинговых правил, сообщает пресс-служба РУСАДА.
Кустова не предоставила информацию о своём местонахождении для тестирования. Отстанение отсчитывается с 27 ноября 2019 года.
Кустова завоевала серебро в командных соревнованиях на чемпионате мира среди юниоров 2018 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская велогонщица Александра Гончарова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация начинается с 9 сентября 2019 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен