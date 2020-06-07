РУСАДА дисквалифицировало лыжницу Кустову на 18 месяцев

https://static.news.ru/photo/509ca06a-a977-11ea-9697-fa163e074e61_660.jpg Александра Кустова Фото: Rok Rakun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России на основании решения РУСАДА дисквалифицировала спортсменку Александру Кустову.

Летающая лыжница отстранена на 18 месяцев за нарушение пункта 2.4 общероссийских антидопинговых правил, сообщает пресс-служба РУСАДА.

Кустова не предоставила информацию о своём местонахождении для тестирования. Отстанение отсчитывается с 27 ноября 2019 года.

Кустова завоевала серебро в командных соревнованиях на чемпионате мира среди юниоров 2018 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская велогонщица Александра Гончарова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация начинается с 9 сентября 2019 года.