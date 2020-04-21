Чемпионку России по велоспорту дисквалифицировали за допинг

https://static.news.ru/photo/db7a4824-83af-11ea-8f3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российская велогонщица Александра Гончарова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Дисквалификация начинается с 9 сентября 2019 года. Гончарова была признана виновной в нарушении пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил — «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена», сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию, которая была наложена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) на американца Джарриона Лоусона из-за положительного теста на допинг, писал ранее NEWS.ru.