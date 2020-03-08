https://static.news.ru/photo/07e48194-61f6-11ea-842f-fa163e074e61_660.jpg Джаррион Лоусон Фото: Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию, которая была наложена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) на американца Джарриона Лоусона из-за положительного теста на допинг.

Пресс-служба CAS сделала заявление, что запрещённое вещество попало в кровь спортсмена непреднамеренно. Оно содержалось в пище, которую Лоусон употреблял в ресторане за день до прохождения допинг-теста.

Лоусон был дисквалифицирован на четыре года в мае 2019 года. В его допинг-пробе нашли эпитренболон, который является метаболитом запрещённого вещества тренболона, относящегося к категории анаболических стероидов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 3000 метров с препятствиями, бахрейнская легкоатлетка Рут Джебет дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе 23-летней спортсменки обнаружено запрещённое вещество эритропоэтин (ЭПО).