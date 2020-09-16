Курбанов: Не понимаю, когда говорят, что у ЦСКА супер-пупер состав

https://static.news.ru/photo/1223c3ce-f808-11ea-900b-fa163e074e61_660.jpg Никита Курбанов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Новый капитан баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов отреагировал на мнение относительно конкуренции с другими командами.

У нас очень приличный боевой состав, хорошие ребята, есть всё для того, чтобы показать максимальный результат. Остаётся дело за нами, как всё это воплотим в нынешнем сезоне. Зачем смотреть и говорить каждый год про нас? Неужели кто-то хочет сказать, что у «Барселоны» плохая команда в новом сезоне? Или сказать, что у тех же «Химок» плохая команда? — заявил Курбанов в интервью с корреспондентом NEWS.ru.

Он отметил, что не понимает, когда говорят, что у ЦСКА самый сильный состав за последние 30 лет.

Давайте вспомним 2012 год, когда у нас были Андрей Кириленко, Рамунас Шишкаускас, Виктор Хряпа — тогда говорили то же самое. И это всё закончилось мы знаем чем (в Финале четырёх Евролиги сезона-2011/12 московский ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу» с разницей в одно очко (61:62). — NEWS.ru). Так что не понимаю, когда говорят, что мы в этом году собрали супер-пупер какую-то команду, — добавил он.

Полностью интервью с форвардом «красно-синих» можно прочитать на сайте NEWS.ru в отделе «Спорт».