Турецкий «Анадолу Эфес» после поражения в матче регулярного чемпионата Евролиги на домашней арене со счётом 80:81 приехал на ответную встречу с ЦСКА с явным настроем на победу. И подопечным Эргина Атамана это удалось. «Армейцы» не смогли дожать соперника и уступили обидные два очка (80:82). Уже после первой четверти, когда «красно-синие» проигрывали девять очков (16:25), стало ясно — турецкий коллектив приехал доказать, что не зря является лидером турнирной таблицы Евролиги. Однако баскетболисты Димитриса Итудиса сумели вернуться в строй и показать настоящую борьбу в оставшиеся 30 минут (21:16, 20:17, 23:24). Капитан ЦСКА Кайл Хайнс в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, что пошло не так и почему «армейцы» не смогли вырвать победу.

— В первом матче в Стамбуле вы обыграли соперника с разницей в одно очко. Тогда вы сказали, что «армейцам» удалось сломать систему «Эфеса». Что не получилось в этот раз?

— Я думаю, вышла отличная игра, хоть и не с положительным результатом. У нас действительно был шанс победить. После первой четверти казалось, будто мы можем переломить ход встречи — после второй и третьей мы вели в счёте, но ошибки, которые мы допустили, не позволили нам победить в ответном матче.

— Поражение в Турции для «Эфеса» было крайне неожиданным. После первого вбрасывания, которое вы выиграли, команда явно разозлилась, и, как результат, вы проиграли девять очков (16:25). Почему?

— Я не знаю, если честно. Мы часто теряли мяч, не могли реализовать открытые броски. Было некоторое недопонимание. Сейчас необходимо посмотреть повтор игры, проанализировать ошибки и устранить их. Но «Анадолу» прекрасно выглядел. Надо отдать должное сопернику: ребята отлично себя проявили. Очень жаль начинать неделю с поражения, но такое бывает.

— Иногда казалось, что команде требовалось больше времени на раздумья о передачах.

— Во время игры сложно это анализировать. Но, наверное, иногда так могло казаться, потому что главной задачей была победа, и мы старались сделать всё возможное для этого. Поэтому, наверно, нам требовалось иногда больше времени для размышлений. Это баскетбол, командная игра. Мы начали не очень удачно, это факт. Но это длинный сезон. Впереди самые важные игры, от результата которых будет многое зависеть как для нас, так и для «Анадолу».

Кайл Хайнс Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Большая часть черновой работы легла на ваши плечи: вы выиграли 11 подборов, из которых шесть — под своей корзиной. Как себя чувствуете после игры?

— Мы проиграли, как я могу себя чувствовать? Конечно, мне обидно, но я понимаю, что это действительно была хорошая встреча. Я надеюсь, мы сможем показать всё, на что способны, в следующий раз.

— Уже в четверг (6 февраля. — NEWS.ru) вам предстоит встретиться с греческим «Олимпиакосом». Какие ожидания?

— «Олимпиакос» — отличная команда, у них сложный сезон, но они настоящие бойцы. Тем более матч будет у них дома. В Греции всегда непросто играть, как и в Турции. Но мы настроены реабилитироваться перед болельщиками после поражения и едем, конечно, за победой.