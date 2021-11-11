Харитонов обвинил Джонсона в сдаче поединка Фёдору Емельяненко

Известный российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов выразил мнение, что Тимоти Джонсон специально уступил Фёдору Емельяненко в главном поединке первого в истории российского турнира Bellator. Спортсмен сказал «Спорт-Экспрессу», что американец не действовал в привычной для себя манере и нарочно подставлялся.

Не могу врать. Я не считаю, что Тимоти Джонсон вышел и дрался. Я так не считаю. Я считаю, что Тимоти Джонсон вышел и упал. У него задача была выйти и упасть. Это моё личное мнение. Я не смотрел бой в прямом эфире. Узнал результат, сказал: «Всё, поздравляю». А потом посмотрел поединок и увидел, что Тимоти Джонсон не работал так, как всегда работает. Он вышел и подставился. Это моё личное мнение. Я человек, который уже давно в ММА. И вижу, когда люди бьются, а когда выходят и делают не пойми что. Моё мнение: Тимоти Джонсон подставился, — сказал Харитонов.

По словам ветерана японского промоушена PRIDE, Джонсон мог проиграть Емельяненко не из-за корыстных целей, а из уважения к легендарному бойцу. Харитонов не стал утверждать, что американца подкупили, но подчеркнул, что тот дрался не так, как в предыдущих битвах.

Поединок между Фёдором Емельяненко и Тимоти Джонсоном состоялся на Bellator 269 в Москве. Схватка завершилась нокаутом в первом раунде. Российский боец провёл комбинацию из трёх ударов и отправил на пол противника из США.

Ранее Фёдор Емельяненко заявил, что ему интересен поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в четырёх весовых категориях Роем Джонсом — младшим. Ветеран PRIDE сообщил, что остаётся лишь найти промоушен, который организует подобную схватку.