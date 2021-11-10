Фёдор Емельяненко заинтересован в бое с Роем Джонсом

Легендарный боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга тяжёлого веса Bellator Фёдор Емельяненко заявил, что ему интересен поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в четырёх весовых категориях Роем Джонсом — младшим. Ветеран PRIDE сообщил ТАСС, что остаётся лишь найти промоушен, который организует подобную схватку.

Я с большим уважением отношусь к нему (Джонсу. — NEWS.ru) как к великому спортсмену, человеку, как к легенде. Он один из самых выдающихся боксёров мира всех времён. Конечно, для меня было бы большой честью выступить в таком бою. Мне интересны такие поединки. Бои именно с такими соперниками, как Рой. Дело за малым — нужен промоушен, который готов организовать такой поединок. Нужно обсудить условия, — сказал Емельяненко.

Ветеран смешанных единоборств отметил, что будет готовиться к поединку с Джонсом-младшим как к настоящему бою. В то же время он отметил, что, скорее всего, не будет вкладываться в удар на все 100%.

Емельяненко является бывшим чемпионом PRIDE, RINGS и WAMMA в тяжёлом весе. За свою профессиональную карьеру он одержал 40 побед (31 — досрочно), потерпел шесть поражений (все — досрочно), ещё один бой был признан несостоявшимся. В активе Джонса значится 66 побед (47 — нокаутом) и девять поражений.

23 октября Емельяненко победил в Москве Тимоти Джонсона. Он заявил, что по действующему контракту с Bellator ему осталось провести ещё один поединок. Емельяненко хотел бы, чтобы российская публика увидела ещё один бой с его участием.