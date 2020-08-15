Гончаренко призвала юных фигуристок раньше начинать обучение

https://static.news.ru/photo/6e2132be-df13-11ea-981f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Современным фигуристкам следует начинать обучение как можно раньше, заявила российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко.

По её словам, в этом виде спорта очень полезна ранняя специализация. В настоящее время тройные прыжки «уходят в прошлое», в связи с чем необходимо учить более сложные элементы.

Это как в общеобразовательной школе: когда-то первоклассники приходили в восемь лет, потом в семь, а сейчас шестилетки идут в школу, уже владея иностранным языком, а то и не одним. И тестируют детей иногда на двух языках. Меняются критерии, набор предметов. Так и в фигурном катании. Нельзя же рассчитывать, что четверные прыжки отменят и всё вернётся к прежним временам. Этот процесс уже не остановить, — отметила Гончаренко в беседе с RT.

Ранее NEWS.ru писал, что фигуристка Алина Загитова рассказала о своём выборе направления «Журналистика» при поступлении в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

По словам 18-летней спортсменки, она хочет стать увереннее при общении с журналистами, а также научиться чётко выражать свои мысли. Помимо этого она желает бороться за правду в СМИ.