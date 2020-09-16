Единая лига ВТБ по баскетболу обнародовала расходы на сезон-2020/21

Фото: vtb-league.com

Новый капитан баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов отреагировал на мнение относительно конкуренции с другими командами.

У нас очень приличный боевой состав, хорошие ребята, есть всё для того, чтобы показать максимальный результат. Остаётся дело за нами, как всё это воплотим в нынешнем сезоне. Зачем смотреть и...