Единая лига ВТБ по баскетболу обнародовала расходы на сезон-2020/21

Почётный президент Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергей Иванов раскрыл расходы лиги на проведение чемпионата в сезоне-2020/21.
Расходы на проведение чемпионата Единой лиги ВТБ 196 млн рублей, призовой фонд: 122 млн. На бюджете лиги пандемия не сказалась практически никак, а вот на бюджете клубов очень сильно, особенно тех, кто играет в Евролиге и Еврокубках, — сказал Иванов на пресс-конференции.
Самым состоятельным клубом баскетбольной Единой лиги ВТБ остаётся ЦСКА, добавил Иванов. Бюджет клуба 2 миллиарда 370 миллионов рублей. В сезоне-2018/19 бюджет армейцев составлял 2,861 млрд рублей.
Также в первую тройку входят «Химки» (2 миллиард 149 миллионов рублей) и «Зенит» (1,500 млрд). Далее идут — «Локомотив-Кубань» (1,076 млрд), УНИКС (850 млн), «Нижний Новгород» (302 млн), «Енисей» (237 млн), «ПАРМА» (294 млн) и «Автодор» (208 млн).
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