https://static.news.ru/photo/aeacdd92-4107-11ea-a7d4-fa163e074e61_660.jpg Коби Брайант Фото: Anke Fleig/ SVEN SIMON/Global Look Press

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) подверглась критике со стороны болельщиков за то, что лига не отменила матчи после новости о смерти легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Любители баскетбола считают, что НБА была обязана была отменить все матчи, так как игроки были не в состоянии играть.

Они были на скамейке буквально в слезах. Они не должны играть, потому что не в порядке, — написал один из пользователей Twitter.

the NBA should’ve cancelled every single game today. how can you expect these players to play knowing their friend, teammate, mentor, & legend has just tragically passed? they’re literally on the bench in tears & at what cost? they should not have to play. they are not okay. — jay (@dontcallme_10) January 26, 2020

Коби был великим спортсменом. Да, вероятно, он хотел бы, чтобы все играли. Но игроки не были готовы, поэтому матчи надо было отменить, — написал ещё один болельщик.

Really can’t get behind the notion that playing NBA games today was okay because “that was what Kobe would’ve wanted.” I just don’t buy that. He was a great competitor and prolly would want everyone to play. But this is devastating. Players weren’t ready. Should’ve cancelled. — John Brown SZN (@Allen17Goat) January 27, 2020

При этом НБА опубликовало официальное заявление по поводу смерти Брайанта лишь спустя несколько часов спустя известии о трагедии.

Семья НБА опустошена трагической кончиной Коби Брайанта и его дочери Джанны. В течение 20 сезонов Коби показывал нам, что возможно, когда замечательный талант сочетается с абсолютной преданностью победе, — цитирует пресс-служба комиссара НБА Адама Сильвера.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Kobe Bryant pic.twitter.com/P88GwIwmYV — NBA (@NBA) January 26, 2020

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Появились подробности крушения вертолёта с баскетболистом Коби Брайантом. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за густого тумана, писал NEWS.ru.