Бестемьянова удивилась оценкам Туктамышевой на командном ЧМ

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Российские фигуристы досрочно победили на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, впервые в истории завоевав награды этого турнира.

17-летняя россиянка Анна Щербакова заняла первое место, набрав 160,58 балла по итогам проката. На втором месте японка Каори Сакамото — 150,29 балла, на третьем месте россиянка Елизавета Туктамышева — 146,23...