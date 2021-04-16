Бестемьянова удивилась оценкам Туктамышевой на командном ЧМ

Олимпийская чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy). Российская команда впервые завоевала золото на этом турнире.
Поздравляю всю команду, поздравляю всех нас с этим потрясающим достижением. Помимо очков, которые мы получили, в памяти останутся абсолютно феноменальные прокаты. Особенно сегодняшнего дня. Пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов откатали просто отлично. Их выступление позволило убедиться, что золотая медаль в Стокгольме не была случайностью. Анна Щербакова на командном турнире выдала, возможно, свой лучший прокат в сезоне. Лиза тоже каталась замечательно. Если бы этот турнир проходил не в Японии, она была бы второй, а не третьей, — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru
По мнению Бестемьяновой, японка Каори Сакамото, которая после произвольной программы расположилась на второй строчке, выступила очень хорошо.
Я бы не стала говорить, что японку подтянули судьи. Я очень люблю фигуристку Сакамото, и она сегодня была очень хороша, но Лиза выступила феноменально, — заключила она.
Второе место заняла команда США. На третьей строчке — Япония.
Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин подвёл итоги первого дня соревнований на командном чемпионате мира в Осаке.