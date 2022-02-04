Бестемьянова оценила прокаты Кондратюка, Мишиной и Галлямова на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с NEWS.ru дала оценку дебютным прокатам российских фигуристов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. В частности, она осталась довольна выступлением Марка Кондратюка.

Сегодня просто потрясающе откатался Марк Кондратюк, выдающийся прокат получился у Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым, а вот Никита Кацалапов допустил обидную ошибку. Справедлив ли результат? Главное, ничего ещё не потеряно. Наша сборная ещё сможет выйти вперёд, — сказала Бестемьянова.

Ранее в пятницу, в первый день Олимпиады, россиянин Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе у мужчин. Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов остановились на второй сточке, парники Анастасия Мишина и Александр Галлямов тоже заняли второе место.

Произвольная программа у мужчин состоится 6 февраля. Начало соревнований — в 06:50 по московскому времени. Произвольная программа в танцах — 7 февраля в 05:30 мск.