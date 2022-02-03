Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце командного турнира ОИ

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, стали вторыми в ритм-танце командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принесли национальной команде девять очков. Они за свой прокат набрали 85,05 баллов.

Первое место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью с результатом 86,56 балла (9 очков). На третьем месте итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри. Они получили за короткую программу 83,83 баллов (8 очков).

Ранее в короткой программе командного турнира россиянин Марк Кондратюк занял третье место и принёс сборной России 8 очков. Таким образом, после двух видов программы у российской сборной 17 очков и второе место в командном зачёте. Первой идёт сборная США с 20 очками в активе.

Произвольная программа в танцах состоится 7 февраля. Начало соревнований — в 05:30 по мск.

Ранее сообщалось, что трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что тренеры сборной России сделали логичный выбор при определении участников командного турнира. По её мнению, на лёд выйдут сильнейшие спортсмены страны, у которых нет права на ошибку.