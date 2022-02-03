«Нет права на ошибку»: Ирина Роднина оценила состав фигуристов на ОИ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что тренеры сборной России сделали логичный выбор при определении участников командного турнира. По её мнению, на лёд выйдут сильнейшие спортсмены страны, у которых нет права на ошибку, сообщает Sport24.

Состав абсолютно логичный и ожидаемый — все первые номера в строю. Это означает, что на командный турнир ставки действительно высоки, нужно побеждать, поэтому нет права на ошибку. Конечно, есть возможность произвести две замены, но это будет решать команда. Многое зависит от того, как пройдёт короткая программа, — сказала Роднина.

Ранее стали известны имена фигуристов сборной России, которые выступят в короткой программе командного турнира. Откроют соревнования Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На произвольную программу можно сделать две замены.

В пятницу в короткой программе выступят мужчины, танцоры и пары. В субботу будет перерыв. В воскресенье состоится короткая программа у женщин и произвольная у мужчины. В понедельник на лёд выйдут пары, танцоры и женщины. В этот день определится победитель командного турнира.