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Объявлен состав фигуристов на короткие программы командного турнира ОИ

В короткой программе выступят Валиева, Кондратюк, Синицина/Кацалапов и Мишина/Галлямов
12:39, 03 февраля 2022
Объявлен состав фигуристов на короткие программы командного турнира ОИ Александр Галлямов и Анастасия Мишина Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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Сборная России объявила состав фигуристов на командный турнир на Олимпиаде в Пекине, сообщает Sport24. В короткой программе выступят Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Командный турнир по фигурному катанию стартует 4 февраля. В этот день короткие программы покажут мужчины, танцоры и парники. Женщины с короткой программой выступят 6 февраля. Состав на произвольные будет оглашён перед стартом самих прокатов.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Олимпиада завершится 20 февраля.

Ранее российский фигурист Андрей Мозалёв заявил, что руководство запретило давать интервью. Подобные указания будут действовать до окончания Олимпиады в Пекине.

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