Российским фигуристам запретили общаться с журналистами на Олимпиаде

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Российский фигурист Андрей Мозалёв заявил, что руководство запретило давать интервью. Подобные указания будут действовать до окончания Олимпиады в Пекине, сообщает Sport24.

Мне сказали, что сегодня общаться не надо, — подчеркнул Мозалёв.

Также спортсмен на вопрос журналиста, кто запретил, ответил, что руководитель.

В свою очередь чемпион Европы Марк Кондратюк пообещал рассказать, почему никто из фигуристов не общается со СМИ, после Олимпиады.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Командный турнир по фигурному катанию тоже стартует 4 февраля. Всего в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Олимпиада завершится 20 февраля.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова отказались от общения с прессой после тренировки на Олимпиаде в Пекине.