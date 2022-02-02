Российским фигуристам запретили общаться с журналистами на Олимпиаде
Российские фигуристы не будут общаться с журналистами из-за запрета руководителей
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
10:05, 03 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российский фигурист Андрей Мозалёв заявил, что руководство запретило давать интервью. Подобные указания будут действовать до окончания Олимпиады в Пекине, сообщает Sport24.
Мне сказали, что сегодня общаться не надо, — подчеркнул Мозалёв.
Также спортсмен на вопрос журналиста, кто запретил, ответил, что руководитель.
В свою очередь чемпион Европы Марк Кондратюк пообещал рассказать, почему никто из фигуристов не общается со СМИ, после Олимпиады.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Командный турнир по фигурному катанию тоже стартует 4 февраля. Всего в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Олимпиада завершится 20 февраля.
Ранее сообщалось, что российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова отказались от общения с прессой после тренировки на Олимпиаде в Пекине.