Валиева, Щербакова и Трусова не стали общаться с прессой и посмеялись

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова отказались от общения с прессой после тренировки на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсменки прошли мимо журналистов. Один из них предположил, что Валиева, которая тренировалась с наушником, была на связи с хореографом Даниилом Глейхенгаузом. В ответ на это фигуристки рассмеялись.

Накануне сообщалось, что хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и генеральный директор федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган не прилетели в Пекин на Олимпиаду-2022 вместе с остальной командой, так как оба сдали положительные тесты на коронавирус.

Так же стало известно, что на самой тренировкеТрусова и Щербакова неоднократно падали, а Валиева совершила ошибки, выполняя тройной аксель в каскаде, а также четвертой тулуп.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.