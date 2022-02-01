Трусова и Щербакова упали на тренировке в Пекине, Валиева совершила ошибки

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку в Пекине на олимпийском льду Столичного дворца спорта. Ни одна из спортсменок не смогла показать чистый прокат, сообщает телеграм-канал «Лапидарность».
По информации
При этом на тренировке присутствовали тренеры Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков, но не было хореографа Даниила Глейхенгауза, который скоро должен присоединиться к команде.
Ранее фигурист Алексей Ягудин призвал разрешить российским спортсменам использовать государственную символику на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.