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Трусова и Щербакова упали на тренировке в Пекине, Валиева совершила ошибки

Никто из трио Валиева-Трусова-Щербакова не показал чистого проката на тренировке в Пекине
11:45, 02 февраля 2022
Трусова и Щербакова упали на тренировке в Пекине, Валиева совершила ошибки Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку в Пекине на олимпийском льду Столичного дворца спорта. Ни одна из спортсменок не смогла показать чистый прокат, сообщает телеграм-канал «Лапидарность».

По информации ресурса, Камила Валиева совершила ошибки, выполняя тройной аксель в каскаде, а также четвертой тулуп, но оба раза россиянка обошлась без падений. Анна Щербакова не справилась с четверным флипом, а у Александры Трусовой неудачными оказались сразу три прыжка. После четверного сальхова и четверного лутца были падения, а на четверном тулупе спортсменка сделала «бабочку».

При этом на тренировке присутствовали тренеры Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков, но не было хореографа Даниила Глейхенгауза, который скоро должен присоединиться к команде.

Ранее фигурист Алексей Ягудин призвал разрешить российским спортсменам использовать государственную символику на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

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