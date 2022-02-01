Хореограф группы Тутберидзе и гендиректор ФФККР не прилетели в Пекин

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и генеральный директор федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган не прилетели в Пекин на Олимпиаду-2022 вместе с остальной командой, сообщает РБК. Ранее прошла информация, что Глейхенгауз и Коган сдали положительные тесты на корнавирус.

По данным источника, оба ежедневно сдают тесты на коронавирус. Они присоединятся к команде, как только их тесты покажут отрицательный результат.

В федерации несколько дней назад опровергли информацию о положительных тестах в команде. Коган заявил, что у них «всё в порядке».

Ранее сообщалось, что федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командном турнире фигурист Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирус. Ранее стало известно, что российский фигурист Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе сборной России на Игры-2022 в Пекине.