ФФККР отреагировала на новость о положительном тесте хореографа Тутберидзе

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью CGTN заявил, что командный турнир сборная России выиграет с запасом. По его мнению, у нас очень сильные одиночницы, одиночники и пары.

Я думаю, что наши фигуристы будут кататься хорошо. По крайней мере, девочки очень сильные, три спортсмена мужского одиночного катания тоже очень сильные. Я думаю, что командный турнир мы выиграем, у...