ФФККР отреагировала на новость о положительном тесте хореографа Тутберидзе
Генсекретарь ФФККР Коган: ни у меня, ни у Глейхенгауза нет положительно теста на COVID-19
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
14:13, 29 января 2022
Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган опроверг информацию о положительных тестах на COVID-19 в сборной, сообщает Sport24. Ранее стало известно, что Коган и хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заразились коронавирусом.
Это неправда. Откуда все это взяли? Ни у меня, ни у Глейхенгауза нет положительно теста на COVID-19. У нас всё в порядке. Александр Горшков будет сдавать тест, когда прилетит в Красноярск. Всё под контролем, — сказал Коган.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командном турнире фигурист Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирус. Ранее стало известно, что российский фигурист Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе сборной России на Игры-2022 в Пекине.