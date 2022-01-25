Стала известна причина снятия фигуриста Коляды с Олимпийских игр в Пекине

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что серебряный призёр олимпийских игр 2018 года в командном турнире фигурист Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирус. Эта информация приведена на сайте организации. Ранее стало известно, что российский фигурист Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе сборной России на Игры-2022 в Пекине.

Несколько дней назад Михаил Коляда почувствовал себя неважно. Всё это время фигурист не тренировался и не катался вместе с своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск Михаил Коляда стал ПЦР-тест, результат которого положительный, — гласит сообщение.

Сегодня, 25 января, на сайте Олимпийского комитета России был опубликован состав сборной России на Олимпиаду-2022. В этом составе отсутствовало имя Михаила Коляды. Его заменил Евгений Семененко, который изначально числился в качестве первого запасного на Игры.

Олимпийские игры пройдут в период с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что на тренерском совете Федерации фигурного катания России (ФФКР) прошло голосование по поводу участия фигуриста Михаила Коляды в командном турнире. На нём было рекомендовано не включать спортсмена в командный турнир Олимпийских игр в Пекине.