Стала известна причина снятия фигуриста Коляды с Олимпийских игр в Пекине
ФФККР: перед вылетом на сбор в Красноярск Коляда стал положительный ПЦР-тест
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
15:18, 25 января 2022
Михаил КолядаФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что серебряный призёр олимпийских игр 2018 года в командном турнире фигурист Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирус. Эта информация приведена на сайте организации. Ранее стало известно, что российский фигурист Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе сборной России на Игры-2022 в Пекине.
Несколько дней назад Михаил Коляда почувствовал себя неважно. Всё это время фигурист не тренировался и не катался вместе с своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск Михаил Коляда стал ПЦР-тест, результат которого положительный, — гласит сообщение.
Сегодня, 25 января, на сайте Олимпийского комитета России был опубликован состав сборной России на Олимпиаду-2022. В этом составе отсутствовало имя Михаила Коляды. Его заменил Евгений Семененко, который изначально числился в качестве первого запасного на Игры.
Олимпийские игры пройдут в период с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что на тренерском совете Федерации фигурного катания России (ФФКР) прошло голосование по поводу участия фигуриста Михаила Коляды в командном турнире. На нём было рекомендовано не включать спортсмена в командный турнир Олимпийских игр в Пекине.