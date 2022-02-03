Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира ОИ

Чемпион России и чемпион Европы Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принёс национальной команде восемь баллов. Российский фигурист исполнил в короткой программе четверной тулуп, тройной аксель, каскад четверной сальхов — тройной тулуп. За свою программу он получил 95,81.

На первой строчке расположился американец Нейтан Чен, показав результат 111,71 за прокат (10 баллов). Второе промежуточное место занял японец Сёма Уно — 105,46 (9 баллов).

Произвольная программа у мужчин состоится 6 февраля. Начало соревнований — в 06:50 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что тренеры сборной России сделали логичный выбор при определении участников командного турнира. По её мнению, на лёд выйдут сильнейшие спортсмены страны, у которых нет права на ошибку.