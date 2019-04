Идея разработки атомолёта принадлежит итальянскому физику, создателю первого в мире ядерного реактора Энрико Ферми. Он высказал её в 1942 году, когда вместе с другими учёными работал в рамках «Манхеттенского проекта» (программа по созданию в США атомной бомбы), и она была одобрена военным ведомством. С 1946 по 1961 год команды американских инженеров, учёных, авиаконструкторов пытались воплотить эту идею в жизнь.

Пробным шаром стал проект Aircraft Nuclear Propulsion, напоминает американский журнал The Atlantic: в 1956 году в воздух поднялся экспериментальный самолёт NB-36H Crusader («Крестоносец») на базе межконтинентального стратегического бомбардировщика Convair B-36. На борту «Крестоносца» был установлен небольшой ядерный реактор ASTR — Aircraft Shield Test Reactor (реактор для испытания защиты самолета), а также защитные экраны. Борт поднимался в воздух с выключенным реактором и включался в режиме полёта для тестирования воздействия его излучения на экипаж и окружающую среду. В период с сентября 1955 по март 1957 года «Крестоносец» выполнил 47 вылетов.

Следующий опытный образец X-6 (также на базе B-36) должен был получить уже полноценную ядерную силовую установку (ЯСУ), работающую опционально, то есть в дополнение к обычному двигателю. Но X-6 так и не поднялся в воздух — в 1961 году администрация президента Кеннеди свернула работы над ANP, посчитав проект ненужным, дорогим и слишком опасным.

Convair NB-36H bomber. It carried a nuclear reactor and was also known as the "Crusader". It was created for the Aircraft Nuclear Propulsion program to show the feasibility of a nuclear-powered bomber. pic.twitter.com/ii96MCgnp9