СК опроверг версию теракта при взрыве в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/b6411437d0a8ae61b67638acbb40ac13/91606449-9744-45b3-8db1-95b6487c23c8_850.jpg Пресс-служба МЧС по Челябинской области

Версия взрыва газа при обрушении подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске по-прежнему является основной, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Она призвала не доверять сообщениям террористических группировок об их причастности к организации трагедии.

При разборе завалов следов взрывчатых веществ или их компонентов экспертами и криминалистами обнаружено не было, подчеркнула она.

«С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остаётся версия взрыва бытового газа», — цитирует Петренко ТАСС.

Представитель ведомства напомнила, что выводы о причинах произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств.

Ранее, как сообщал News.ru, запрещённая в России террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в жилом доме, а также маршрутного такси в Магнитогорске.

Подъезд многоквартирного дома по проспекту Карла Маркса обрушился 31 декабря. Под обломками были найдены 39 погибших. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией в первые же часы назвали взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.