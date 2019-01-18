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СК опроверг версию теракта при взрыве в Магнитогорске

Пресс-служба МЧС по Челябинской области

общество [ версия для печати ]

Версия взрыва газа при обрушении подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске по-прежнему является основной, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Она призвала не доверять сообщениям террористических группировок об их причастности к организации трагедии.

При разборе завалов следов взрывчатых веществ или их компонентов экспертами и криминалистами обнаружено не было, подчеркнула она.

«С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остаётся версия взрыва бытового газа», — цитирует Петренко ТАСС.

Представитель ведомства напомнила, что выводы о причинах произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств.

Ранее, как сообщал News.ru, запрещённая в России террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в жилом доме, а также маршрутного такси в Магнитогорске.

Подъезд многоквартирного дома по проспекту Карла Маркса обрушился 31 декабря. Под обломками были найдены 39 погибших. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией в первые же часы назвали взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.


#Челябинск #теракты #взрывы #магнитогорск #обрушения
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