СК опроверг версию теракта при взрыве в Магнитогорске

Версия взрыва газа при обрушении подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске по-прежнему является основной, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Она призвала не доверять сообщениям террористических группировок об их причастности к организации трагедии.
При разборе завалов следов взрывчатых веществ или их компонентов экспертами и криминалистами обнаружено не было, подчеркнула она.
«С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остаётся версия взрыва бытового газа», — цитирует Петренко ТАСС.
Представитель ведомства напомнила, что выводы о причинах произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств.
Ранее, как сообщал News.ru, запрещённая в России террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в жилом доме, а также маршрутного такси в Магнитогорске.
Подъезд многоквартирного дома по проспекту Карла Маркса обрушился 31 декабря. Под обломками были найдены 39 погибших. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.
По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией в первые же часы назвали взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.