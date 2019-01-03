МЧС: под обломками дома в Магнитогорске больше нет людей

https://news.ru/storage/news/6563ee19cb9f06f8f830b13e817b3410/8f9a0764-ea0d-40b8-a228-ec95bc452bc4_850.jpg Илья Московец/РИА Новости

Под обломками дома в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушился подъезд, больше нет людей. 39-й погибший был последним, заявили в МЧС.

Ранее считалось, что погибших более 40 человек.

«Мы извлекли сегодня последнее, 39-е, тело. Гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию», — сообщил первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.

Он также уточнил, что опознаны 38 жертв трагедии — шестеро детей, 12 мужчин и 20 женщин. Остаётся опознать ещё одну женщину.

Взрыв в многоквартирном доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Под завалами рухнувшего подъезда оказались десятки людей. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы.

Похороны погибших начнутся 4 января. Уже определены сроки погребения 16 человек.