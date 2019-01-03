Спасённых после взрыва дома на Урале оказалось больше

Спасённых жителей многоквартирного дома в Магнитогорске, где в результате взрыва обрушился подъезд, не шестеро, а гораздо больше, сообщили в МЧС. Помимо тех, кого извлекли из-под завалов, необходимо учитывать и остальных, которых спасли в первые часы после трагедии, вызволяя из частично разрушенных квартир.
До сих пор их не учитывали, поскольку они не были госпитализированы, так как не получили телесных повреждений в отличие от тех, кого придавило обломками здания.
«С использованием специальной высотной техники из полуразрушенных квартир седьмого подъезда многоэтажки в первые часы после трагедии были спасены 18 человек», — цитирует ТАСС представителя МЧС.
Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.
По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей здания.