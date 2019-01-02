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Опубликован список опознанных жертв ЧП в Магнитогорске

vk.com/magnitogorsk_news

общество [ версия для печати ]

Официально спасатели подтвердили гибель 21 человека в результате частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске. 14 жертв опознаны, двое из них — дети. СМИ опубликовали список погибших.

По данным URA.RU, среди опознанных:

1. Дружкина Раиса Васильевна;

2. Воронцов Виктор, 1976 года рождения;

3. Милана К., 2017 года рождения;

4. Кремлев Андрей Геннадьевич;

5. Кремлева Елена Александровна;

6. Овчинникова Галина Ефимовна, 1949 года рождения;

7. Анисимова Ольга Никитична;

8. Антропова Клавдия Николаевна, 1932 года рождения;

9. Антилова Татьяна, 1986 года рождения;

10. Антилов Виктор, 1989 года рождения;

11. Ульяна А., 2016 года рождения.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж.

Продолжаются поиски ещё 20 жильцов дома. Среди тех, чья судьба до сих пор неизвестна, пятеро детей. Из-за угрозы нового обрушения спасатели там, где это возможно, разбирают обломки здания вручную, писал News.ru.


#ЧП #магнитогорск
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