Опубликован список опознанных жертв ЧП в Магнитогорске

Официально спасатели подтвердили гибель 21 человека в результате частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске. 14 жертв опознаны, двое из них — дети. СМИ опубликовали список погибших.
По данным URA.RU, среди опознанных:
1. Дружкина Раиса Васильевна;
2. Воронцов Виктор, 1976 года рождения;
3. Милана К., 2017 года рождения;
4. Кремлев Андрей Геннадьевич;
5. Кремлева Елена Александровна;
6. Овчинникова Галина Ефимовна, 1949 года рождения;
7. Анисимова Ольга Никитична;
8. Антропова Клавдия Николаевна, 1932 года рождения;
9. Антилова Татьяна, 1986 года рождения;
10. Антилов Виктор, 1989 года рождения;
11. Ульяна А., 2016 года рождения.
Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж.
Продолжаются поиски ещё 20 жильцов дома. Среди тех, чья судьба до сих пор неизвестна, пятеро детей. Из-за угрозы нового обрушения спасатели там, где это возможно, разбирают обломки здания вручную, писал News.ru.