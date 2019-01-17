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Аэропорт Саратова оправился после аномальной погоды

Matthias Balk/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Единственная воздушная гавань Саратова восстановила работу после сильной метели. При этом несколько рейсов отменены или задержаны по решению самих авиакомпаний.

«С 7 часов утра по местному времени аэропорт работает в штатном режиме и готов к приему и отправлению воздушных судов без ограничений», — цитирует пресс-службу учреждения «Реальное время».

Снежный буран накрыл город 16 января. Пробки на дорогах достигли максимальных 10 баллов. Крыша средней школы № 8 не выдержала тяжести снега и обрушилась на площади около 150 квадратных метров.

Ранее News.ru сообщал о селе Михайло-Вербовка в Саратовской области. Рекордные осадки почти на неделю отрезали населённый пункт от остального мира.


#аэропорт #погода #Саратов #метель
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