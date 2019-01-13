Казни саратовские: мир следит, как город разрушается от снега

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Иностранные СМИ поражены неравной борьбой со стихией

Саратов со второй половины декабря переживает транспортный и коммунальный коллапс из-за сильных снегопадов. Город оказался совершенно беспомощен перед стихией, а попытка властей сохранить хорошую мину стала сюжетом анекдота: поехавший на общественном транспорте мэр на несколько часов опоздал на совещание. Снежные завалы перед многокилометровыми пробками расчищают с помощью бронетранспортера. Областная прокуратура грозит местным чиновникам уголовными делами. Но из всего можно извлечь преимущества — гигантские сосульки, некоторые из которых растягиваются по вертикали на несколько этажей или полностью поглощают в себе легковые машины, попали в выпуски Euronews, а также на интернет-страницы изданий New York Post, канадского The Siver Times и британской Daily Maill, прославив поволжский город на весь мир.

Сильный снегопад, достаточно традиционный для этого времени года, обрушился на Саратов в середине декабря 2018 года. Правда, администрация города настаивает, что объем осадков в этот раз аномален и подобного не было больше 30 лет. 7 декабря областной центр встал в девятибалльных пробках, которые с этого момента стали постоянными. 11 декабря Ленинский район города «стоял» на протяжении пяти километров. Вскоре пробки стали десятибалльными. 25 декабря, для того чтобы разровнять снежную гору на улице Танкистов и освободить путь автомобилям, областная служба спасения подогнала бронетранспортер. Коммунальная техника лишь местами могла расчистить основные трассы и пешеходные зоны города, многие же улицы даже в центре Саратова оставались труднопроходимыми.

После Нового года, в январе 2019-го, положение ухудшилось. Периодически переставали ходить сразу по нескольку трамвайных маршрутов — которых в городе после реформирования общественного транспорта и так осталось немного. Крыши домов стали обрастать гигантскими сосульками. Местное сообщество во «ВКонтакте» под названием «Типичный Саратов» объявило конкурс на фотографию самого чудовищного ледяного нароста. Конкурс приобрел недюжинную популярность.

Одновременно сообщество начало собирать сделанные местными жителями фотографии саратовских памятников, которые из-за снежных шапок стали напоминать египетских фараонов. Эта рубрика и была названа «Фараоны Саратова».

8 января глава города Михаил Исаев выступил с обращением к жителям, посетовав, что коммунальной техники в Саратове недостаточно для устранения последствий снегопадов, а «жители не очень охотно идут в рабочие по благоустройству, несмотря на достаточную для нашего города заработную плату».

Утром 9 января Исаев решил демонстративно проехаться на автобусе и своим примером воодушевить саратовцев на время снегопада пользоваться не личным транспортом, а общественным. В автобус № 6 он сел вместе с главой администрации Заводского района и своим заместителем по коммунальной сфере. Их дорога до мэрии в результате заняла 2 часа 30 минут. Исаев сильно опоздал на брифинг, который сам же должен был вести. Новость об этом была растиражирована федеральными СМИ. Но это было только начало.

В тот же день саратовский дизайнер Бен Каплан опубликовал на своей странице заснятый на улице видеоролик. На нем видно, как рабочие пытаются сбить с крыши небольшого офисного здания огромную сосульку. В результате она падает, снося козырек подъезда. Видео имело огромную популярность и было продемонстрировано многими иностранными СМИ. В частности, оно попало на сайты американского издания New York Post, канадского The Siver Times и британского Daily Maill.

«Российские рабочие разрушают подъезд здания, пытаясь палкой сбить 20-футовую сосульку с крыши», — написало Daily Maill. Этот случай издание назвало «шокирующим инцидентом».

На следующий день, 10 января, в одном из многоэтажных домов города прорвало трубу горячего водоснабжения, и струя хлынула на улицу, застывая на лету. В результате под окнами появилось абстракционистское нечто изо льда и снега. О нем тоже написали иностранные СМИ со ссылкой на РИА Новости.

#РИА_Видео

Один из дворов Саратова превратился в "ледяное царство". На днях в доме прорвало трубу с горячей водой, которая быстро застыла на деревьях. В ледяной плен попала иномарка, припаркованная у дома. pic.twitter.com/oKOkP0Kz4w — РИА Новости (@rianru) 10 января 2019 г.

11 января репортаж о сосульках в Саратове появился на канале Euronews в рубрике No comments.

Тем временем беды продолжают преследовать Саратов. 12 января под тяжестью снега обвалился козырек над главным входом в один из крупнейших местных вузов, филиал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Проход в здание был полностью перекрыт.

А утром 13 января из-за того же снега обвалился ангар по 9-му Динамовскому проезду.

За это время снегопад стал частью местного анекдотического фольклора. Кажется, единственные, кто в этой ситуации еще продолжает сохранять серьезность, это прокуратура региона. Проверка, проведенная по поручению прокурора области Сергея Филипенко, выявила множество нарушений при уборке снега и сосулек с крыш в результате прямого неисполнения обязанностей должностными лицами. По ее результатам прокурорское представление с требованием принять немедленные меры внесено главе города. Кроме того, директора управляющих компаний предупреждены об уголовной ответственности за свое бездействие.

Судя по данным сайта Gismeteo, предстоящие две недели в Саратове также будут снежными. Возможно, даже очень снежными.