Аэропорт Саратова приостановил работу из-за метели

Единственный аэропорт в Саратове приостановил работу в связи с крайне неблагоприятными метеоусловиями, сообщила пресс-служба компании-оператора аэропорта «Саратовские авиалинии».
Саратов-Центральный закрыт до 18:00 по местному времени (17:00 мск), сообщает ТАСС.
В компании пояснили, что воздушная гавань продолжит принимать и отправлять суда, когда закончится метель. Там отметили, что при наступлении благоприятной погоды также необходимо будет расчистить взлётно-посадочную полосу.
Сильный ветер и снегопад стали причиной затруднённого движения в городе. Пробки на дорогах достигли максимальных 10 баллов.
Ранее News.ru рассказывал о метелях в Саратове, которые привлекли внимание иностранных журналистов. За тем, как город разрушается из-за льда и снега, следит весь мир.