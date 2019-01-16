Аэропорт Саратова приостановил работу из-за метели

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Единственный аэропорт в Саратове приостановил работу в связи с крайне неблагоприятными метеоусловиями, сообщила пресс-служба компании-оператора аэропорта «Саратовские авиалинии».

Саратов-Центральный закрыт до 18:00 по местному времени (17:00 мск), сообщает ТАСС.

В компании пояснили, что воздушная гавань продолжит принимать и отправлять суда, когда закончится метель. Там отметили, что при наступлении благоприятной погоды также необходимо будет расчистить взлётно-посадочную полосу.

Сильный ветер и снегопад стали причиной затруднённого движения в городе. Пробки на дорогах достигли максимальных 10 баллов.

Ранее News.ru рассказывал о метелях в Саратове, которые привлекли внимание иностранных журналистов. За тем, как город разрушается из-за льда и снега, следит весь мир.