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Крыша школы под Саратовом обрушилась из-за снега

64.mchs.gov.ru

происшествия [ версия для печати ]

Крыша средней школы № 8 в Саратовской области не выдержала тяжести снега и обрушилась на площади около 150 квадратных метров.

По словам представителя экстренных служб региона, инцидент произошёл в городе Новоузенск на улице Московская.

Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время проводятся работы по устранению последствий обрушения, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что газовоздушная смесь взорвалась в одном из частных домов в Мглинском районе Брянской области. В результате происшествия пострадали три человека. Инцидент произошёл ночью в населённом пункте Симонтовка.


#школа #обрушение #Саратов #снег
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