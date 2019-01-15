Крыша школы под Саратовом обрушилась из-за снега

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Крыша средней школы № 8 в Саратовской области не выдержала тяжести снега и обрушилась на площади около 150 квадратных метров.

По словам представителя экстренных служб региона, инцидент произошёл в городе Новоузенск на улице Московская.

Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время проводятся работы по устранению последствий обрушения, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что газовоздушная смесь взорвалась в одном из частных домов в Мглинском районе Брянской области. В результате происшествия пострадали три человека. Инцидент произошёл ночью в населённом пункте Симонтовка.