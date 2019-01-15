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Метель отрезала от мира саратовское село

Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Село Михайло-Вербовка в Саратовской области пятый день остаётся отрезанным от мира из-за непогоды. Власти планируют в кратчайшие сроки расчистить дорогу к населённому пункту, сообщил первый замглавы администрации Ершовского района Дмитрий Усенин.

По его словам, у организации «Золотой век», с которой заключён договор на расчистку дороги, сломался трактор.

«Устранили неполадки только сегодня к утру. Но из-за того, что у нас тут сильная метель и боковой ветер до 16 м/с, возможности не было туда проехать. Сейчас будем стараться туда прочистить», — цитирует чиновника РИА Новости.

Чиновник отметил, что всего в посёлке проживают около 60 человек, в том числе четверо детей.

Ранее News.ru рассказывал о метелях в Саратове, которые привлекли внимание иностранных журналистов. За тем, как город разрушается из-за льда и снега, следит весь мир.


#САРАТОВСКАЯОБЛАСТЬ
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