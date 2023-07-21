Экономист назвал тренды на рынке загородной недвижимости в Подмосковье Экономист Морковкин указал на снижение цен в дорогом сегменте загородной недвижимости Подмосковья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Загородные дома эконом-класса в Московской области продолжают пользоваться высоким спросом, рассказал доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин. В беседе с РИАМО он отметил, что в 2023 году есть несколько основных трендов. Так, в связи с падением доходов и массовым отъездом обеспеченных россиян за границу ожидается снижение цен в дорогом сегменте загородной недвижимости.

Дорогие коттеджи по Рублево-Успенскому шоссе, в Одинцовском, Новорижском, Красногорском, Истринском районах из-за большого количества предложений и готовности продавцов делать существенные скидки будут, вероятнее всего, снижаться в цене, — пояснил экономист.

Эксперт уточнил, что спрос на загородные дома снова начал расти в 2023 году. При этом введение Центробанком ограничений на ипотечные программы с «околонулевыми» ставками и дальнейшие прогнозы по ужесточению могут привести к снижению цен на недвижимость. При этом экономист подчеркивает, что стоимость домов эконом-класса в удобных локациях в средней перспективе может вырасти на несколько процентов.

Морковкин добавил, что недорогие дома небольшой площади в пределах 150 кв. м и пустые участки пользуются спросом. Он пояснил, что такая тенденция сохранилась со времен пандемии. Экономист посоветовал искать предложения, которые удовлетворяют основные запросы. По его словам, лучше всего обратить внимание на недвижимость, в которую не придется вкладываться дополнительно.

Аналитики федерального портала «Мир квартир» ранее рассказали, что дома и дачи эконом-класса в Московской области сдаются в среднем за 61,3 тысяч рублей в месяц. С июня 2022 года арендные ставки выросли на 7,2%.