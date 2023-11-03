WSJ: Израиль начал опознавать жертв ХАМАС в режиме ЧС

Каждое утро в Национальный центр судебной медицины в Тель-Авиве в рефрижераторе привозят десятки мешков для трупов с останками жертв кровавой бойни на юге Израиля, унесшей жизни 1400 человек, пишет The Wall Street Journal. Спустя три недели после атаки ХАМАС коридоры все еще наводнены неопознанными останками, с которыми работают до позднего вечера, но часто не успевают закончить осмотр всех фрагментов, которые привозят иногда по два-три раза в день, рассказал руководитель лаборатории ДНК Нурит Бублил. Необходимость идентификации всех жертв вынудила центр перейти на работу в режиме чрезвычайной ситуации.

Поначалу это было относительно легко, потому что полные профили ДНК можно было получить из образцов кров. Потом тела разлагались, и это мешало работе с ДНК... И хороших результатов не было, — рассказал Бублил.

Сотрудники центра исследуют как целые трупы, так и мельчайшие части тела, часто сгоревшие почти дотла, снимают отпечатки пальцев, делают рентгеновские снимки, компьютерную томографию, берут образцы тканей для выделения ДНК. По данным властей, всего с 7 октября в центр судебной медицины, который не был укомплектован персоналом еще до атаки ХАМАС, поступило около 1500 комплектов останков. Как пишет WSJ, это всего на 500 меньше, чем обрабатывают в среднем за год.

Для обработки потока трупов институт нанял десятки добровольцев, в том числе судебных антропологов и лаборантов. В лаборатории ДНК, где когда-то работало всего восемь сотрудников, теперь их 30.

Среди более чем 700 жертв, которые уже опознаны, была 22-летняя немка Шани Лук, которую объявили погибшей 28 октября, после того, как небольшой фрагмент ее черепа, обнаруженный на юге Израиля, дал профиль ДНК, совпадающий с тем, который был предоставлен семьей девушки. Власти Израиля полагают, что она была убита еще до того, как ее тело было перевезено нападавшими в сектор Газа.

Число жертв и признаки того, что многие из них были жестоко убиты, делают работу особенно ужасной даже для профессионалов, привыкших к трупам, отмечает издание. Большое число тел приходится на бойцов Газы, которые часто неотличимы от других, поскольку их трупы разложились.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что немка Шани Лук, захваченная бойцами ХАМАС, была обезглавлена. С 7 октября она считалась пропавшей без вести и была среди участников фестиваля Supernova Sukkot Gathering, проходившего в пустыне в пяти километрах от границы с сектором Газа.