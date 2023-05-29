«Впечатляет»: военэксперт об испытании морской версии «Железного купола» Военный эксперт Кошкин назвал морскую версию «Железного купола» серьезным продвижением Израиля

Фото: Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с NEWS.ru назвал морскую версию израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» довольно серьезным продвижением в военной технологии. Аналитик высказал мнение, что у этого комплекса большое будущее, однако отметил, что он неэффективен против неуправляемых ракет.

Это впечатляет, довольно успешная разработка. Израиль успешно продвигает эту технологию для собственных интересов. ПРО «Железный купол» предназначена для борьбы с тактическими ракетами, как правило это «Кассам». Особенность батарей «Железного купола» заключается в том, что они в состоянии рассчитать, куда падает ракета. Одна батарея покрывает 150 кв. километров, сейчас 10 батарей, всего должно быть 13 для защиты всей территории Израиля, — подчеркнул Кошкин.

«Железный купол» показал свою эффективность, поскольку именно им в Израиле было сбито уже порядка 2500 ракет, отметил он.

Эксперт напомнил, что Украина просила у Израиля «Железный купол» для обеспечения прикрытия, но неизвестно, как эта система поведет себя с ракетами высокой степени готовности с несколькими системами наведения.

Ранее морская версия системы «Железный купол» C-Dome прошла успешные испытания. Комплекс идентифицировал воздушные цели, представляющие угрозу Израиля в его исключительной экономической зоне, и успешно перехватил их.