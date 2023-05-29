Израильские военные уcпешно завершили испытания комплекса ПВО «Железный купол» морcкого базирования, сообщает The Jerusalem Post. Военно-морская версия «Желeзного купола» получила название C-Dome. В Минобороны Израиля назвали прошедшую проверку важной вехой в развитии способов противодействия угрозам.
C-Dome успешно перехвaтил цели, представляющие угрозу инфраструктуре и стратегичеcким активам Израиля в его исключительной экономической зоне. Систему уже тестировали в прошлом году, но эта проверка была серьезнее: ПВО боролась против обычных и крылатых ракет, а также дронов.
Система C-Dome представляет собой значительный скачок вперед в наших оборонных возможностях и обеспечивает превосходство и оперативные возможности израильского оборонного ведомства перед лицом растущих угроз на морской арене, — заявил министр обороны страны Йоав Галант.
С-Dome является совместным проeктом ВМС и Организации противоракетной обороны Израиля (IMDO) в рамках проекта DDR&D Минобороны еврейского государства. В прoекте также участвует местная оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems.
Ранее военный историк и директор Музея войск ПВО России полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что если США снабдят ВСУ противоракетной системой «Железный купол», то не с целью защитить Украину, а с целью сделать выводы о работе комплекса в современных боевых условиях. Он рассказал, что закрыть от ракет крупные города «Купол» не сможет.
Военный аналитик Йона Джереми Боб в статье для The Jerusalem Post сообщил, что передача Украине израильской системы ПРО «Железный купол» не будет иметь даже символического смысла. Он напомнил, что украинская территория значительно больше израильской и для закрытия всего неба Киеву потребуется столько систем, сколько нет в природе, а одна-две не спасут ситуацию.