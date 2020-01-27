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Депутат иранского парламента, член парламентского комитета Фараджулла Раджаби в воскресенье, 26 января, заявил, что чёрные ящики разбившегося украинского самолёта Boeing 737 будут дешифрованы на территории Ирана. Тегеран не собирается отдавать их какой-либо другой стране.

По словам Раджаби, чёрные ящики будут изучать специалисты Министерства дорог и городского развития ближневосточной страны. Бортовые самописцы украинского лайнера, разбившего под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской...