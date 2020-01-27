Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл в Иран и передал президенту Хасану Рухани приветствие от российского лидера Владимира Путина.
Володин передал слова приветствия и самые теплые пожелания от президента России. <...> На встрече обсуждались вопросы развития отношений двух стран, — сообщила пресс-служба Госдумы.
Как писал NEWS.ru, в начале января Ближний Восток оказался на грани войны после убийства иранского генерала военными США. Армия исламской республики атаковала американские военные базы в Ираке и сбила украинский пассажирский самолёт, который иранские силы ПВО приняли за вражеский объект.
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